Korr: VW-Lkw-Tochter Traton und Hino wollen zusammen Elektro-Lkw entwickeln

(Berichtigung: Im zweiten Satz wird klargestellt, dass das Joint Venture keine neue Unternehmensgründung ist, sondern eine entsprechende Vereinbarung geschlossen wurde.) - Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton und ihr japanischer Partner Hino wollen zusammen künftig Elektro-Lkw entwickeln. Dazu haben die Unternehmen eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie Volkswagen am Mittwoch in München mitteilte. "Dieses neue Joint Venture mit unserem starken Partner Hino ist der nächste wichtige Schritt in der Elektrifizierung", sagte Traton-Vorstandschef Matthias Gründler. So soll die gemeinsame Entwicklung batterieelektrischer Fahrzeuge, von Brennstoffzellen-Lkw und Komponenten vorangetrieben werden. Darüber hinaus wollen Traton und Hino gemeinsame Elektroplattformen inklusive Software und Schnittstellen entwickeln.