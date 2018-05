Korr: Würth mit neuen Bestmarken bei Umsatz und Ergebnis

Würth ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich Montage- und Befestigungsmaterial und beschäftigte 2017 rund 74 000 Mitarbeiter, davon rund 22 600 in Deutschland. Zum Produktportfolio gehören Schrauben, Dübel und Akku-Werkzeuge. In Deutschland betreibt Würth rund 450 Niederlassungen, darunter neuerdings in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) die erste 24-Stunden-Filiale, in der sich Kunden an sechs Tagen in der Woche rund um die Uhr mit Befestigungsmaterial, Werkzeug und Arbeitskleidung eindecken können./axa/DP/jha

(AWP)