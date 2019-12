Korr: Zeiss erreicht mit Technologie für Superchips neuen Rekord

(Klargestellt wird in der Überschrift und am Anfang des fünften Absatzes, dass von Zeiss die Technologie für die Chipherstellung kommt, nicht die Chips selbst) - Doppelrekord beim Optik- und Technologiekonzern Zeiss: erstmals mehr als sechs Milliarden Euro Umsatz, erstmals mehr als eine Milliarde Euro Gewinn. Der scheidende Vorstandsvorsitzende Michael Kaschke hat am Mittwoch in Stuttgart eine Erfolgsbilanz für das Geschäftsjahr 2018/19 (Stichtag 30. September) verkündet.