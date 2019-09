Korr/Megadeal: Börse Hongkong will Londoner Börsenplatz übernehmen

(Im 5. Absatz, 4. Satz muss es korrekt heissen: Die Hongkonger Börse erklärte dazu, ihr Angebot sei in der jetzigen Form von einer Absage rpt Absage der Refinitiv-Übernahme abhängig.) - An den grössten Börsenplätzen Asiens und Europas bahnt sich womöglich eine Mega-Fusion an. Die Börse Hongkong trat am Mittwoch überraschend mit einem Übernahmeansinnen an ihr Pendant in London heran. Die Offerte würde die London Stock Exchange mit 29,6 Milliarden britischen Pfund ohne Schulden (etwa 33 Mrd Euro) bewerten, teilte der Hongkonger Börsenbetreiber HKEX am Mittwoch mit. Damit nimmt das Fusionskarussell der grossen Börsenplätze wieder an Fahrt auf.