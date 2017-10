Korruptions- und Triebwerks-Ärger hält Airbus in Atem - Aktie legt zu

(Ausführliche Fassung) - Ein übler Korruptionsverdacht und Triebwerksprobleme bei den Mittelstreckenjets halten den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus in Atem. Während Airbus' Quartalszahlen am Aktienmarkt positiv aufgenommen wurden, räumte das Management um Vorstandschef Tom Enders am Dienstag auch Unregelmässigkeiten in den USA bei Rüstungsgeschäften ein. Wie teuer diese und die schon gemeldeten Verstösse in Grossbritannien und Frankreich den Konzern zu stehen kommen könnten, wagte Finanzchef Harald Wilhelm nicht zu beziffern. Auch eine zeitliche Prognose für die Ermittlungen hält er für schwierig: "In solchen Fällen ist das eher eine Frage von Jahren als von Monaten."