KPT 2021 mit tieferem Reingewinn

Konkret sank der Reingewinn auf 6,5 Millionen Franken von 14,7 Millionen Franken im Vorjahr. Die KPT habe viel in die finanzielle Stabilität investiert und umfangreiche Rückstellungen gebildet für mögliche Corona-Nachholeffekte und Risiken in den Kapitalanlagen, heisst es dazu. Die Solvenz- und Eigenkapitalquote habe man nachhaltig gestärkt.

Was die Versicherten anbelangt, so verzeichnete die Berner Krankenkasse 2021 ein Plus an 12'000 Personen (+3,4% Grundversicherung; +1,6% Zusatzversicherungen). Das neue Total der Versicherten beläuft sich somit auf deren 405'000, wie es heisst.

Zudem kommt es im Verwaltungsrat der KPT zu zwei planmässigen Veränderungen: Andreas Fischer und Philipp Mischler kommen neu in das Gremium, Roger Bollag und Christian Wegmüller scheiden altersbedingt aus. Fischer ist als Finanz- und Anlagespezialist für die Zurich Versicherung tätig, seit 2018 als Chief Investment Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Zurich Schweiz. Mischler ist Leiter Schaden und Mitglied der Direktion bei der Mobiliar Gruppe.

kw/uh

(AWP)