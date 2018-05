KPT erhöht 2017 Prämieneinnahmen und schreibt wieder Gewinn

Die Versicherungsgruppe KPT blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Nach einem Verlust im Vorjahr fand das Unternehmen in die Gewinnzone zurück. Sowohl in der Grund- als auch in der Zusatzversicherung sei das Jahresergebnis positiv ausgefallen, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit.