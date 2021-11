Krach zwischen VW-Chef und Aufsichtsräten schaukelt sich weiter hoch

(Ausführliche Fassung) - Der neu aufgeflammte Streit zwischen VW -Chef Herbert Diess und mehreren Mitgliedern des Aufsichtsrats verschärft sich offenkundig weiter. Kurz vor einer Informationsveranstaltung für die Belegschaft am Stammsitz Wolfsburg machten am Mittwoch abermals Spekulationen die Runde, wonach der Manager mit dem Betriebsrat und dem Land Niedersachsen aneinandergeraten sein soll. Dass der Vorstandsvorsitzende womöglich in Ungnade gefallen sei, wollte in Konzernkreisen niemand offen sagen. Aber die Stimmung, so hiess es bei mehreren Personen im Umfeld der Kontrolleure, sei denkbar schlecht.