Krankenkasse CSS passt Strukturen an

Die Krankenkasse CSS passt ihre Strukturen an. Sie überführt in der Grundversicherung die Intras-Krankenversicherung und die Sanagate in die Arcosana. In der Zusatzversicherung gliedert die CSS Intras in die Muttergesellschaft ein. Sie reagiert damit auf Veränderungen im Gesundheitsmarkt, wie sie am Mittwoch mittelte.