Kreise: Afrikanischer Funkturmbetreiber IHS vor Rekord-Börsengang in den USA

Der afrikanische Funkturmbetreiber IHS Towers will seine 2018 zu den Akten gelegten Pläne für einen US-Börsengang laut Kreisen jetzt doch in der ersten Hälfte des laufenden Jahres verwirklichen. Das Management habe die US-Banken Citigroup und JPMorgan mit der Betreuung des Börsendebüts beauftragt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.