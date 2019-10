Kreise: Airbus vor 300 Bestellungen von indischer Billigfluglinie IndiGo

Mitten in der Krise des US-Flugzeugbauers Boeing steht der europäische Konkurrent Airbus laut Insidern vor einem Riesenauftrag des indischen Billigfliegers IndiGo. Die geplante Bestellung umfasse 300 Flugzeuge der Modellfamilie A320neo, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Unter den Jets, die im Grundsatz für Kurz- und Mittelstreckenflüge ausgelegt sind, soll sich auch die Langstreckenversion A321XLR befinden, deren Bau Airbus im Juni auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris angekündigt hatte.