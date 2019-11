Kreise: Amazon plant erstmals auch grösseren Supermarkt ohne Kassen

Amazon will laut Kreisen seine Technologie zum Einkaufen ohne Kassen auch in grösseren Supermärkten sowie temporären Pop-Up-Stores einsetzen. Erste Läden dieser Kategorien könnten Anfang 2020 bekanntgegeben werden, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eine informierte Person. Die Technologie, bei der Kameras und anderen Sensoren registrieren, welche Artikel ein Kunde aus dem Regal nimmt, könne unter Lizenz auch an andere Einzelhändler angeboten werden.