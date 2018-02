Kreise: Apple plant Riesen-iPhone für den Herbst

Die Hinweise darauf, dass Apple ein iPhone mit deutlich grösserem Bildschirm auf den Markt bringen will, verdichten sich. Für die nächste Aktualisierung der Modellpalette im Herbst sei ein Gerät mit 6,5 Zoll Bildschirmdiagonale geplant, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen. Dazu solle es ein neues Modell in der Grösse des aktuellen Flaggschiffs iPhone X geben, sowie ein günstigeres Telefon mit einigen innovativen Funktionen der teureren Geräte wie der Gesichtserkennung.