Der französische Versicherer Axa verhandelt dem Vernehmen nach über den Verkauf seines Geschäfts in Osteuropa. So sei der Konzern mit dem österreichischen Versicherer Uniqa in fortgeschrittenen Gesprächen zu einer Transaktion, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das Geschäft könne mit einer Milliarden Euro bewertet werden./fba/stk