Nach grossen Schwierigkeiten mit der Gepäckbeförderung für Air Berlin auf dem Flughafen Berlin-Tegel bietet der Dienstleister Aeroground Unternehmenskreisen zufolge ein Ende der Zusammenarbeit an. Wenn Air Berlin das wolle, sei man zu einem Ausstieg aus dem Anfang März geschlossenen Vertrag bereit, hiess es am Freitag in Unternehmenskreisen. Dies sei der Fluggesellschaft schriftlich mitgeteilt worden.