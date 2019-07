Kreise: Chipkonzern Broadcom will Software-Anbieter Symantec schlucken

Der US-Chiphersteller Broadcom will Insidern zufolge in einem Milliarden-Deal den Sicherheitssoftware-Spezialisten Symantec übernehmen. Broadcom wolle mit dem Zukauf sein Engagement in dem rentableren Geschäft mit Software ausweiten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Mittwoch und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Einigung zwischen den beiden Unternehmen sei bereits innerhalb weniger Wochen möglich. Allerdings könnten die Verhandlungen auch noch scheitern. Ein Sprecher von Symantec lehnte eine Stellungnahme ab. Bei Broadcom war zunächst niemand zu erreichen.