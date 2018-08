Kreise: Daimler plant mit Partner die Produktion von E-Smarts in China

Der Autobauer Daimler plant Kreisen zufolge gemeinsam mit einem Partner die Produktion eines batteriebetriebenen Smarts in China. Der deutsche Autohersteller befinde sich in Gesprächen mit der chinesischen Beijing Electric Vehicle bezüglich eines Gemeinschaftsunternehmens, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen am Montag. Beijing Electric Vehicle gehört zum chinesischen Daimler-Partner BAIC-Gruppe und ist auf elektrifizierte Autos spezialisiert. Seit 2005 stellen die Stuttgarter gemeinsam mit BAIC Autos für den chinesischen Markt her.