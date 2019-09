Aktuell gebe es Pläne noch in diesem Jahr, wahrscheinlich schon im November, Aktien an der Börse in Saudi-Arabien zu verkaufen, so die Insider. Aramco wollte sich auf Anfrage von Bloomberg dazu nicht äussern.

Saudi Aramco ist die grösste Erdölfördergesellschaft der Welt und der weltweit profitabelste Konzern. Die Pläne für einen Gang an die Börse wurden in den vergangenen Jahren immer wieder gestoppt bzw. verschoben. Zudem war auch eine Notierung in New York im Gespräch./stk/jsl

(AWP)