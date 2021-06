Kreise: Französische Ermittler befragen Ex-Autoboss Ghosn in Beirut

Ein Team aus französischen Untersuchungsrichtern hat den einstigen Autoboss Carlos Ghosn in Beirut wegen des Verdachts auf finanzielles Fehlverhalten befragt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Justizkreisen in der libanesischen Hauptstadt. Die Untersuchungsrichter befragten den ehemaligen Topmanager demnach im Justizpalast in Beirut, wo auch die meisten Gerichtsanhörungen stattfinden. Die Befragungen sollen zunächst fünf Tage dauern.