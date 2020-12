Kreise: HeidelbergCement erwägt Verkauf des Kalifornien-Geschäfts

HeidelbergCement spielt offenbar den Verkauf des Kalifornien-Geschäfts durch. Der Dax -Konzern könnte mit diesem Zug 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,23 Milliarden Euro) einnehmen, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Aktie sprang auf die Nachricht hin kurz vor Handelsschluss kräftig in die Höhe, HeidelbergCement ging mit einem Plus von 3,76 Prozent als Dax-Zweiter aus dem Handel.