Kreise: Iliad bietet mehr als elf Milliarden Euro für Vodafone Italien

Der französische Telekommunikationskonzern Iliad will Insidern zufolge über elf Milliarden für das Italien-Geschäft des britischen Konkurrenten Vodafone ausgeben. Der Konzern habe ein entsprechendes Angebot unterbreitet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Vorlage einer Offerte hatte Iliad-Chef Thomas Reynaud in einem Gespräch mit der Agentur bereits am Dienstag offengelegt, allerdings ohne Angaben zum Gebotspreis zu machen.