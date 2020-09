Kreise: JPMorgan will wegen Manipulationsvorwürfen eine Milliarde Dollar zahlen

Grossbank JPMorgan will Insidern zufolge Vorwürfe wegen Manipulationen an den Metall- und Anleihemärkten mit einer Strafzahlung von annähernd einer Milliarde Dollar aus dem Weg räumen. Der Vergleich könne noch in dieser Woche bekanntgegeben werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.