Kreise: Liberty Global und Deutsche Telekom vor Kabeldeal in Österreich

(Ausführliche Fassung) - Der Kabelnetzbetreiber Liberty Global und die Deutsche Telekom stehen nach Informationen aus Kreisen vor einem Milliardengeschäft in Österreich. Der Kabelkonzern aus dem Reich von US-Medienmogul John Malone wolle seine Österreich-Sparte UPC Austria an den deutschen Dax-Konzern abgeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf Insider. Der Deal könne bis zu 2 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro) schwer sein. Zuvor hatte die "Financial Times" über die Gespräche berichtet. Ein Sprecher der Deutschen Telekom wollte die Informationen nicht kommentieren.