Kreise: Qatar Airways verweigert Abnahme von vier Airbus A350 - Qualitätsmängel

Die arabische Fluglinie Qatar Airways verweigert Insidern zufolge die Abnahme von vier neuen Airbus-Grossraumjets vom Typ A350 und will die Bestellungen stornieren. Das Unternehmen begründe den Schritt mit Qualitätsproblemen bei der Ausstattung der Flugzeugkabinen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Bei Airbus war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Allerdings dürfte der Flugzeugbauer noch an diesem Donnerstag seine Auftragsentwicklung im Juni veröffentlichen, die die Stornierungen enthalten könnte.