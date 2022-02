Kreise: Smart will sich Kapital für chinesische Elektroflotte beschaffen

Eine Anfrage von Bloomberg liessen Smart und Mercedes-Benz zunächst unkommentiert. Die Überlegungen sind derweil noch vorläufig und der Umfang der Finanzierung könnte je nach Nachfrage variieren, hiess es den Insidern zufolge. Mit dem frischen Geld könnte Smart etwa andere Autobauer und Investitionsfonds anlocken. Laut der Nachrichtenagentur wird Smart aktuell mit rund fünf Milliarden Dollar bewertet.

Die frühere Smart-Mutter Mercedes-Benz arbeitet in China seit 2020 mit Geely zusammen, Chinas grösstem nicht-staatlichen Autobauer. Der erste Smart aus der gemeinsamen Produktion soll in diesem Jahr in den Verkauf gehen. Mercedes hatte sich von dem Gemeinschaftsunternehmen in China neue Einnahmequellen erhofft, nachdem der Kleinwagen im Rest der Welt jahrelang Verluste eingebracht hatte./jcf/lew/zb

(AWP)