Kreise: Tesla schafft Produktionsziel für Model 3

Der Elektroautobauer Tesla hat bei seinem Massen-Produkt Model 3 offenbar eine wichtige Marke geschafft. In der letzten Woche des zweiten Quartals sei es erstmals gelungen, mehr als 5000 Exemplare des Autos fertigzustellen, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Montag aus einer E-Mail, die Tesla-Chef Elon Musk an die Belegschaft geschrieben habe. Damit erreichte das Unternehmen das Ziel ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant. Tesla sei nun "ein richtiges Autounternehmen", schrieb Musk.