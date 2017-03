Kreise: Toshiba will beim Chipsparten-Verkauf bis zu 13 Milliarden Euro erlösen

Der finanziell stark angeschlagene Elektroriese Toshiba könnte beim geplanten Verkauf seiner Speicherchip-Sparte weniger erlösen als zuletzt spekuliert worden war. In den an interessierte Investoren versandten Angebotsunterlagen wird der Wert der Sparte auf 1,5 Billionen Yen (rund 12,6 Mrd Euro) taxiert, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch berichtete. Zuvor war in einigen Berichten ein möglicher Kaufpreis für die gesamte Sparte von 2 bis 2,5 Billionen Yen genannt worden.