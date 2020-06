Die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank bekommt einem Bloomberg-Bericht zufolge Ärger mit dem zweitgrössten Aktionär. Der seit Sommer 2017 an der Bank beteiligte Finanzinvestor Cerberus sei mit der Führung der Bank sehr unzufrieden und wolle deshalb zwei Sitze im Aufsichtsrat, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf einen am Dienstag verschickten Brief des Finanzinvestors an das Aufsichtsgremium der Bank.