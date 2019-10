Kretinsky-Holding EPGC wird grösster Metro-Aktionär

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky wird mit seinem Konsortium EPGC der grösste Einzelaktionär von Metro . Der Anteil von EPGC an Metro sei von zuletzt 17,52 Prozent auf jetzt 29,99 Prozent gestiegen, weil die Holding eine Option ausgeübt habe, ein Aktienpaket von der Haniel-Familie zu kaufen, teilte EPGC am Donnerstagabend in Grünwald mit. EPGC habe die Option, weitere Aktien von Haniel zu kaufen.