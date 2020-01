Kriselnder Autobauer Aston Martin mit Finanzspritze von Formel-1-Milliardär

Der in Finanznöte geratene britische Sportwagenbauer Aston Martin hat sich frisches Geld von einem Konsortium um den Formel-1-Milliardär Lawrence Stroll besorgt. Insgesamt rund 500 Millionen britische Pfund (633 Millionen Franken) sollen dem kriselnden Unternehmen zufliessen, um Lücken in der Bilanz zu stopfen und die Finanzierung für den Bau des Hoffnungsträger-SUVs DBX zu stemmen. Der Kanadier Stroll, der Teilhaber am Formel-1-Team Racing Point ist, soll mit dem Deal auch den Verwaltungsratsvorsitz bei Aston Martin übernehmen, wie das Unternehmen am Freitag in Gaydon mitteilte.