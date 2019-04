Neben dem Amun Crypto Basket Index ETP, dem Bitcoin ETP und dem Ethereum ETP ist nun auch ein XRP ETP unter dem Ticker AXRP an der SIX Swiss Exchange erhältlich, teilte Amun am Dienstag mit. XRP wurde ursprünglich vom US-Unternehmen Ripple entwickelt und soll von Banken als Einheit zur Zahlungsabwicklung genutzt werden.

sta/tp

(AWP)