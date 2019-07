Der Dünger- und Salzkonzern K+S erhöht die Kapazität für eines seiner Spezialprodukte. Mit der Inbetriebnahme einer neuen Anlage am osthessischen Standort Wintershall sei man nun in der Lage, deutlich grössere Mengen des stark nachgefragten wasserfreien Magnesiumsulfats herzustellen, teilte K+S am Mittwoch in Kassel mit. In die Anlage habe man in den vergangenen drei Jahren rund 34 Millionen Euro investiert.