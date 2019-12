K+S denkt über Verkauf von Teilen des Amerika-Geschäfts nach - Aktie steigt

Der hoch verschuldete Dünger- und Salzproduzent K+S erwägt die Abspaltung von Geschäften in Amerika, um sich für die schwächere Konjunktur und fallende Kali-Preise zu rüsten. Die "Verwerfungen der Weltwirtschaft" und das weiter schwierige Marktumfeld für Kalium-Dünger machten es schwierig, die Finanziele zu erreichen, teilte K+S am Dienstag in Kassel mit.