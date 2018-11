Bei fortgesetzter Trockenheit muss der Dünger- und Salzproduzenten K+S die Produktion womöglich schon bald wieder drosseln. Sollte der Wasserdurchfluss der Werra nicht steigen, wäre die Produktion in dem Verbundwerk nur bis Anfang Dezember ohne Einschränkungen möglich, erklärte K+S-Chef Burkhard Lohr am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten.