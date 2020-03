K+S kommt beim Schuldenabbau nur langsam voran - Verkauf Salzgeschäft im Fokus

Der Dünger- und Chemiekonzern K+S hat die Nettoverschuldung im vergangenen Jahr angesichts träger Geschäfte nur leicht reduziert. Per Ende 2019 beliefen sich die Nettofinanzschulden auf rund 3,12 Milliarden Euro nach 3,24 Milliarden Euro im Vorjahr, wie der Konzern am Donnerstag bei der Vorlage der endgültigen Zahlen in Kassel mitteilte. Der damit immer noch hoch verschuldete MDax-Konzern hatte bereits zur Wochenmitte Eckdaten für 2019 vorgelegt und den Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts angekündigt. Dadurch soll die Verschuldung bis Ende 2021 um deutlich mehr als 2 Milliarden Euro abgebaut werden. Die Aktien hatten daraufhin zugelegt.