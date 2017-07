KTM baut Partnerschaft mit BAJAJ aus - klare Umsatzsteigerung erwartet

(Meldung ausgebaut mit Kommentar und Aktienkurs) - Die österreichische Fahrzeuggruppe KTM Industries baut eine bereits bestehende strategische Zusammenarbeit mit der indischen BAJAJ Auto Ltd. aus. Die beiden Unternehmen wollen dabei die Husqvarna-Motorräder gemeinsam produzieren und weltweit vertreiben, wie sie am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Bei Analysten kommt die Meldung gut an, sie sehen Potenzial für eine deutlich höhere Produktion.