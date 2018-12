KTM bestätigt Ergebnisprognose 2018

Vergangenen August hatte KTM einen Umsatz von rund 1,57 Milliarden Euro in Aussicht gestellt sowie einen EBIT von mehr als 160 Millionen Euro. Am 28. Januar will die Gruppe die vorläufigen Kennzahlen für 2018 nennen.

Im nächsten Jahr rechnet KTM mit einer Konsolidierung des Motorradmarktes in Europa. Bei diese wolle man eine "gewichtige" Rolle spielen. Und die Gruppe werde ihren Fokus in den nächsten zwei Jahren auf Effizienz- und Produktivitätssteigerung legen.

Ziel sei es, die EBIT-Marge in den nächsten drei Geschäftsjahren bei 8 bis 10 Prozent des Umsatzes zu halten. In den Jahren 2019 und 2020 rechnet KTM mit einem Umsatzwachstum von 1 bis 5 Prozent, welches sich 2021 auf 9 bis 11 Prozent beschleunigen soll. Die Dividendenpolitik solle derweil "nachhaltig konservativ" bleiben.

Beteiligung erhöht und Verträge verlängert

Ein wichtiger Erfolgsfaktor der Gruppe ist nach eigener Darstellung die Designagentur KISKA Design. Um diesen abzusichern, werde man die Beteiligung zum Jahreswechsel von derzeit 26 auf 50 Prozent aufstocken, heisst es weiter.

Zudem habe KTM die Verträge von wichtigen Managern vorzeitig um fünf Jahre bis Ende 2023 verlängert. Die Vereinbarungen mit Stefan Pierer (CEO), Friedrich Roithner (CFO), Hubert Trunkenpolz (CSO) und Viktor Sigl (CFO KTM AG) wären im Frühjahr 2020 ausgelaufen. Demgegenüber scheide Harald Plöckinger (COO) per Ende Februar 2019 einvernehmlich aus dem Unternehmen aus.

ra/jb

(AWP)