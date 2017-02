Der KTM-Hauptaktionär Pierer Industrie hat im Rahmen einer am Vortag angekündigten internationalen Privatplatzierung an qualifizierte Anleger Anteile am österreichischen Motorradhersteller veräussert. Verkauft wurden insgesamt 27'205'398 Aktien, was einer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft von rund 12,1% entspricht.