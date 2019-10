Der österreichische Motorradhersteller KTM Industries, dessen Aktien an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden, setzt den von der Generalversammlung abgesegneten Aktienrückkauf um. Zwischen dem 22. Oktober 2019 und dem 21. Oktober 2021 sollen bis zu 1,67 Millionen Papiere zurückgekauft werden, wie die Gesellschaft am Montagabend mitteilte.