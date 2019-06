KTM Industries und Bajaj arbeiten bei Elektro-Zweirädern zusammen

Die Serienproduktion der Elektrofahrzeuge im Leistungsbereich zwischen 3 und 10 kW (48 Volt) werde bis 2022 am Produktionsstandort von Bajaj im indischen Pune beginnen, heisst es. Es handle sich um eine "logische Ergänzung zu den bestehenden Aktivitäten mit Pexco" im E-Bike-Bereich.

Zu einer Beteiligung von Bajaj an KTM Industries wird es vorerst nicht kommen. Bajaj ist heute zu 48 Prozent am Motorradhersteller KTM beteiligt, jedoch nicht an der an der SIX gelisteten Holdinggesellschaft KTM Industries. Im März war bekannt geworden, dass Bajaj einen Tausch seiner Beteiligung am Motorradhersteller gegen Anteile an der Holding KTM Industries prüft: Diese Pläne werden nun laut der Mitteilung nicht weiter verfolgt.

Wie KTM weiter schreibt, hat sich das Marktwachstum in Europa im ersten Quartal 2019 mit einem Wachstum von rund 20 Prozent sehr gut entwickelt. KTM habe mit einem Zulassungsplus von 22 Prozent den Marktanteil auf 12,3 Prozent gesteigert. Starke Zulassungsziffern habe KTM etwa in Deutschland (+29%), Frankreich (+34%) und Spanien (+20%) erlebt. Neben der ebenfalls herausragenden Absatzsteigerung in Indien (+30%) lägen die restlichen Märkte im Rahmen der Erwartungen.

tp/

(AWP)