KTM schliesst Delistingangebot an Pankl-Aktionäre erfolgreich ab

Die an der SIX kotierte österreichische Fahrzeuggruppe KTM Industries hat das Delistingangebot an die Aktionäre der Pankl Racing Systems erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 39'273 Aktien eingeliefert und KTM hält nun 98,22% an Pankl, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend heisst.