Die Zeitungen in Kuba werden dünner: Aus Papiermangel müsse der Umfang einer Reihe von Publikationen reduziert werden, berichtete die Zeitung "Granma" am Donnerstag. Am Mittwoch und am Freitag werde die Zeitung der Kommunistischen Partei nur noch mit acht statt wie bislang mit 16 Seiten erscheinen. Auch die Wochenblätter "Granma Internacional", "Trabajadores", "Orbe y Opciones" müssten ihren Umfang halbieren. "Juventud Rebelde", die Zeitung des Kommunistischen Jugendverbandes, werde samstags künftig nicht mehr erscheinen. Die Änderungen treten demnach am Freitag in Kraft.