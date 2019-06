Kudelski baut Geschäft mit Beratungsdienstleistungen aus

sur-Lausanne (awp) - Der Technologiekonzern Kudelski erweitert das Angebot von Beratungsservices im Bereich Cybersecurity. Dazu stelle die Tochter Kudelski Security ein Team aus Sicherheitsexperten zusammen, welche die Kunden auf den Kernmärkten in den USA und Europa in Fragen zu Cyberrisiken unterstützen sollen, wie die Gruppe am Mittwochabend mitteilte.