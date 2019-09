sur-Lausanne (awp) - Der Technologiekonzern Kudelski hat in Osteuropa einen Auftrag an Land gezogen. Der Kabel- und Satellitenbetreiber "DIGI | RCS & RDS", welcher der grösste Pay-TV-Dienstleister in Mittel- und Osteuropa sei, setze künftig neuartiges Kudelski-Knowhow zum Schutz seiner Inhalte in Rumänien und Ungarn ein, teilte das Westschweizer Unternehmen am Mittwochabend mit.