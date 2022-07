Das Zentrum erweitere die Reichweite der bestehenden Zentren in der Schweiz und den USA, teilte Kudelski am Dienstagabend in einem Communiqué mit. In Madrid arbeite ein Team von spezialisierten Analysten für die Erkennung von Bedrohungen im Netz. Der Schritt für die Eröffnung eines neuen Zentrums sei die Folge des starken Wachstums der Sicherheitssparte in den letzten vier Jahren in Europa, hiess es weiter.

jb/rw

(AWP)