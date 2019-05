Kudelski geht Partnerschaft mit L&T Technology Services ein

Autos und industrielle Systeme sollen auf eine sichere und einfache Weise mit dem Internet verbunden werden, umschreibt Kudelski in einer Mitteilung vom Dienstag das Ziel der Partnerschaft. Gleichzeitig sollen die dafür notwendigen Geräte, die Daten und die darüber ausgelösten Befehle sicher und geschützt sein. Das Angebot richtet sich an Industrie-Ausrüster sowie Originalteile-Hersteller in der Automobilindustrie. Diese sollen mit den Produkten von Kudelski und LTTS in der Lage sein, neue Produkte und Geschäftsmodelle mit höherer Sicherheit und Wirksamkeit zu generieren.

LTTS, eine Tochtergesellschaft der in Indien beheimateten Larsen & Toubro Limited, ist an der Börse in New York kotiert und auf Engineering-Dienstleistungen sowie Forschung & Entwicklung spezialisiert.

