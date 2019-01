Kudelski gründet ein Blockchain Security Center

Aufbauend auf der Sicherheitsexpertise des Unternehmens werde das BSC neue Produkte, Angebote und grundlegende Technologien entwickeln, um diese in Blockchain-Angebote für Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen zu integrieren.

Die Leitung des BSC übernimmt Scott Carlson, der zuvor bei PayPal oder CISO für die Sicherheitsstrategie der Systeme verantwortlich war. "Es ist ein Mythos, dass Blockchain inhärent sicher ist", wird Carlson in der Mitteilung zitiert. Während die Transaktionen in der Blockchain mathematisch sicher seien, werde nicht die nötige Sicherheit in die Anwendungen, Prozesse und Systeme integriert, hiess es weiter.

yr/jb

(AWP)