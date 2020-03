sur-Lausanne (awp) - Der Waadtländer Technologiekonzern Kudelski will seinen Verwaltungsrat um ein prominentes Mitglied erweitern. So soll Michael Hengartner, der ehemalige Präsident der Uni Zürich und unter anderem Präsident des Verwaltungsrats der ETH, in das Gremium gewählt werden, wie das in den Bereichen TV-Zugangssicherung, Zutrittssysteme und Cybersecurity tätige Unternehmen am Mittwoch mitteilte.