sur-Lausanne (awp) - Die Cybersecurity-Sparte von Kudelski erhält einen neuen Leiter für das Dienstleistungsgeschäft im Raum EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika). Der bisherige EY-Mann Tony de Bos werde die Position übernehmen und in seiner neuen Funktion das Dienstleistungsportfolio von Kudelski Security erweitern sowie die Strategie in Europa steuern, teilte Kudelski am Dienstagabend mit.