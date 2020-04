Ziel sei es unter anderem, Rechteinhabern von digitalen Inhalten ein zusätzliches Mass an Anti-Piraterie-Schutz zu bieten. Man wolle ihnen ermöglichen, raubkopierte Videostreams von Live-Sportarten und Premium-Inhalten in Echtzeit zu stoppen. Finanzielle Details wurden in dem Communiqué keine bekanntgegeben.

kw/ys

(AWP)